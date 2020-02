Bolivia: elezioni, attesa per conoscere possibile candidatura Morales a parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poche ore dalla scadenza del termine per le candidature ufficiali, rimane aperta l'incognita sulla eventuale partecipazione dell'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, alla corsa per ottenere un posto da deputato e senatore alle elezioni generali di maggio. Grazie a un accordo politico stretto per uscire dalla crisi dello scorso autunno, Morales non può tornare a correre alla carica di presidente, al pari del vice, Alvaro Garcia Linera. Il partito Mas (Movimento al socialismo) ha però negli ultimi giorni lanciato l'idea di una candidatura al parlamento, scatenando un nuovo capitolo di serrato confronto tra le parti politiche in gioco. Da ultimo, nella giornata di domenica, le autorità elettorali hanno precisato che nessuno si può candidare - tra le altre cose - se nei due anni precedenti il voto non è stato residente stabile nel paese. Morales ha lasciato la Bolivia a ottobre 2019, nel pieno delle proteste seguite alle contestate elezioni presidenziali. (segue) (Brb)