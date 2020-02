Bolivia: elezioni, attesa per conoscere possibile candidatura Morales a parlamento (2)

- Nel fine settimana, la polizia boliviana ha reso noto l'arresto di Patricia Hermosa, la persona cui l'ex presidente Morales aveva affidato proprio le pratiche per presentare la sua candidatura alle elezioni. Secondo quanto riferito dal direttore nazionale della Forza speciale di lotta contro il crimine (Felcc), Ivan Rojas, Hermosa avrebbe avuto un ruolo nelle rivolte sociali seguite alle contestate elezioni presidenziali di ottobre scorso, lo stesso reato di "sedizione" e "terrorismo" imputato a Morales, di cui la donna era capo gabinetto. Per gli agenti, "esistono prove" che Hermosa "possa nascondersi, scappare o ostacolare le indagini in corso". L'ex capo dello stato ha definito "illegale" l'arresto, denunciando "il sequestro di tutta la documentazione, compreso il libretto del servizio militare", che Hermosa aveva per portare a termine il suo compito. (segue) (Brb)