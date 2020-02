Bolivia: elezioni, attesa per conoscere possibile candidatura Morales a parlamento (3)

- Di più, lo stesso Morales ha detto questa mattina che denuncerà il ministro dell'Interno, Arturo Murillo, per la sottrazione di tutti i documenti utili a presentare la sua candidatura. "Ho presentato tutta la mia documentazione nel 1997, 2002, 2005, 2014 e 2019. Sono sempre stato ammesso senza nessuna osservazione. Sanno che soddisfo tutti i requisiti legali e per questo hanno rubato il mio libretto militare. Vogliono mettermi in proscrizione per poi mettermi a tacere", ha scritto Morales inun messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Da parte sua Murillo ha negato che la polizia abbia sequestrato il materiale denunciato dal "cocalero". "Non mi preoccupa la denuncia di un terrorista confesso e ricercato dalla giustizia. Cerca di passare da vittima", ha detto al giornale "El Deber". (segue) (Brb)