Bolivia: elezioni, attesa per conoscere possibile candidatura Morales a parlamento (4)

- Secondo Murillo, al momento del fermo - trafsormato in arresto preventivo per il pericolo di fuga -, Hermosa aveva con sé "solo delle fotocopie". Il governo della presidente ad interim Jeanine Anez aveva già in precedenza fatto sapere che sarebbe ricorso nel caso fosse stata presentata la candidatura dell'ex capo dello stato. "Morales non ha i requisiti, questo potere non è valido a nostro giudizio, stiamo facendo le analisi legali e al più tardi lunedì, impugneremo l'atto", ha detto il ministro dell'Interno Arturo Murillo. (segue) (Brb)