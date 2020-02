Tlc: giudice, sospensione delibere assemblee comporrebbe per Mediaset danno irreparabile

- Per il giudice civile di Milano, Elena Riva Crugnola, "la sospensione della esecuzione delle due delibere comporterebbe per Mediaset un danno irreparabile sul piano della operatività imprenditoriale, risolvendosi nella impossibilità di espansione europea delle proprie dimensioni, vale a dire nella interruzione di un - costoso - programma intrapreso da tempo in relazione alle ineludibili condizioni del mercato di riferimento, o danno di per sé come tale irreparabile in quanto attinente alla stessa sopravvivenza dell'impresa e in ogni caso insuscettibile di puntuale riparazione per equivalente, o danno, inoltre, che si verificherebbe anche laddove la sospensione fosse disposta solo fino alla data della pronuncia della Cgue (Corte di giustizia dell'Unione europea ndr)". È quanto si legge in un passaggio del verbale in cui il giudice ha notificato a Mediaset e Vivendi la sua decisione sui ricorsi cautelari presentati dal gruppo francese contro le decisioni dell'assemblea del Biscione sulla costituzione del progetto Mfe (Media for Europe).(Rem)