Cultura: Pugliese (sindaco Monte di Procida), sostegno a Isola di Procida Capitale 2021

- “Esprimo tutto il mio apprezzamento per la proposta di Procida come Capitale italiana della Cultura per il 2021". Lo ha dichiarato in una nota Peppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida (Na). "Le nostre comunità - ha proseguito Pugliese - sono da sempre legate oltre che dalla vicinanza geografica dalle radici che affondano nello stesso patrimonio culturale. Siamo tra l’altro cresciuti negli stessi confini amministrativi fino al 1907 e conserviamo ancora nel toponimo il legame con Procida. Il Comune di Monte di Procida tiene a sostenere questa iniziativa attraverso un atto deliberativo che sarà adottato dalla giunta”, ha concluso il sindaco. La candidatura dell’isola di Procida a Capitale italiana della Cultura per il 2021 sarà presentata domani a Napoli, nel corso di una conferenza stampa, alle ore 11, presso la Sala Mariella Cirillo, in piazza Matteotti. (Ren)