Speciale difesa: Sahel, agenzie Onu, milioni di persone soffrono la fame a causa di insicurezza e shock climatici

- Il numero di persone afflitte da una grave mancanza di cibo e opportunità di sostentamento vitale nel Sahel centrale è aumentato nell’ultimo anno a causa della crescente insicurezza e degli shock climatici. Lo denunciano oggi in un comunicato congiunto l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) e il Programma alimentare mondiale (Pam), secondo cui la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare a meno che la comunità internazionale non agisca ora. “Nonostante una produzione agricola complessivamente soddisfacente, 3,3 milioni di persone hanno bisogno di assistenza immediata nel Sahel centrale, secondo le ultime analisi di sicurezza alimentare”, si legge nella nota, in cui gli esperti prevedono che quasi 4,8 milioni di persone nel Sahel centrale saranno a rischio di insicurezza alimentare durante la stagione magra (giugno-agosto) se non verranno intraprese urgentemente azioni appropriate. “L'escalation senza precedenti dei bisogni umanitari nel Sahel centrale è un fattore importante per la situazione allarmante che l'intera regione dell'Africa occidentale sta affrontando nel 2020, dove il numero di persone a rischio di insicurezza alimentare potrebbe salire fino a un totale di 14,4 milioni, un livello che non è stato raggiunto dal 2012”, mettono in guardia le agenzie Onu. Grande preoccupazione, in particolare, si riscontra in Burkina Faso, Mali e Niger, dove il conflitto e il suo impatto sulle comunità sono diventati la causa principale dell'insicurezza alimentare. “I tre paesi stanno registrando un aumento del numero di violenze, inclusi attacchi di gruppi armati e conflitti fra comunità che spesso portano a movimenti della popolazione. In Burkina Faso, in particolare, la situazione è allarmante. Il numero di sfollati interni (Idp) è ora sei volte superiore rispetto al gennaio 2019, essendo passato da 90 mila a 560.033 a dicembre 2019. Ciò dimostra quanto velocemente e in modo massiccio la situazione si sia deteriorata nel 2019”, prosegue il documento. “Stiamo assistendo a un aumento sbalorditivo della fame nel Sahel centrale. Il numero di persone insicure dal punto di vista alimentare è raddoppiato dopo il periodo del raccolto, quando sarebbe dovuto calare. A meno che non agiamo ora, un'intera generazione è a rischio”, ha affermato Chris Nikoi, direttore regionale del Pam in Africa occidentale e centrale. Il cambiamento climatico sta inoltre sconvolgendo mezzi di sussistenza già fragili. “Ci sono già partenze anticipate di mandrie di transumanza. Questa situazione è aggravata da conflitti armati e di comunità, furti e brigantaggio, che interrompono la mobilità delle mandrie di animali, l'accesso al foraggio e alle risorse idriche. (Questo) porta anche a una concentrazione di animali in alcune aree più sicure, con il rischio di aggravare i conflitti tra agricoltori e pastori. Nel complesso – prosegue la nota – la crescente vulnerabilità delle popolazioni rurali, l'insicurezza e il conflitto sulle risorse stanno interrompendo la coesione sociale tra le comunità, portando a un peggioramento a lungo termine della crisi nel Sahel. Pertanto, l'assistenza immediata per rispondere ai bisogni urgenti deve essere accompagnata da investimenti sostanziali nei mezzi di sussistenza e nei servizi sociali rurali, al fine di rafforzare la coesione sociale e fornire le basi per la pace nella regione”. (Com)