Speciale difesa: Libia, cancelliere austriaco Kurz contro rinnovo missione Sophia per imporre embargo armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz si è dichiarato fermamente contrario al rinnovo del dispositivo navale della missione dell’Ue nel Mediterraneo, Eunavfor Med Sophia, volto a imporre l’embargo sulle armi alle parti in conflitto in Libia, il Governo di accordo nazionale (Gna) presieduto da Fayez al Sarraj e l’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar. In un’intervista rilasciata al quotidiano “Die Welt”, Kurz ha affermato che un simile sviluppo “non ci sarà”. Secondo il cancelliere austriaco, infatti, la componente navale di Sophia, sospesa da mesi, era “praticamente inefficace” nei compiti che le erano stati assegnati. Si tratta del contrasto al traffico di esseri umani e al contrabbando di armi e petrolio, nonché del soccorso ai migranti nel Mediterraneo. Per Kurz, l’Ue dovrebbe invece “concentrarsi con i paesi partner sul controllo del contrabbando di armi in Libia via terra e via aria”. (Geb)