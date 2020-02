Speciale difesa: Libia, forze Haftar annunciano uccisione di 71 mercenari siriani negli scontri a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar, ha annunciato l’uccisione di 71 mercenari siriani negli scontri contro le forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) in corso nella capitale libica Tripoli. Il portavoce dell'Lna Ahmed al Mismari ha dichiarato in una conferenza stampa che un'équipe medica turca e ucraina starebbe curando i mercenari siriani inviati in Libia dalla Turchia negli ospedali di Ghout al Shaal e Abu Salim a Tripoli. (Bel)