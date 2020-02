Migranti: Salvini, sbarchi aumentati del 700 per cento in poche settimane

- "Più 700 per cento di sbarchi in poche settimane. E poi rischia di essere processato chi ha difeso i confini italiani". Lo scrive sul proprio profilo Twitter il leader della Lega Matteo Salvini, allegando un video in cui compare la scritta "processate chi apre i porti" con accanto i profili del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. (Rin)