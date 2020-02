Smog: De Corato, gratuità mezzi ieri sarebbe stato segnale importante, invece Comune fa cassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bilancio del Comune, probabilmente, senza lo smog sarebbe più povero. L'anima 'green' giova infatti a Palazzo Marino. Basti pensare che per l'anno prossimo area C porterà 4 milioni in più nelle casse dell'amministrazione, per non contare poi il capitolo contravvenzioni". Commenta così l'ex vice Sindaco di Milano ed assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, il blocco del traffico privato di ieri. “La domenica a piedi – afferma l'esponente di Fratelli d'Italia - è stata un'occasione mancata: la gratuità dei mezzi sarebbe stato un segnale importante, invece non si sono viste nemmeno le tariffe ridotte. Mentre in Germania si studia di rendere i mezzi gratuiti in caso di aumento dei livelli d'inquinamento, qui da noi si pensa ad aumentare il biglietto al solo fine di far cassa”. Commentando le dichiarazioni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, secondo il quale la “domenica a piedi” ha fatto segnare ad Atm il +30 per cento di passeggeri in metropolitana rispetto a una normale domenica di gennaio, l'assessore regionale afferma ironico che “Sala ha scoperto l'acqua calda: se non puoi circolare con la macchina, usi la metropolitana".(com)