Etiopia: premier Ahmed, colloqui su diga Gerd andranno “a beneficio di tutti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure adottate dal governo dell’Etiopia per affrontare i problemi relativi alla Grande diga della rinascita etiope (Gerd) hanno prodotto “risultati positivi” e i negoziati si concluderanno presto, andando “a beneficio di tutti”. Lo ha affermato oggi il primo ministro etiope Abiy Ahmed intervenendo in parlamento per rispondere alle domande sollevate dai deputati. Per quanto riguarda le prossime elezioni generali, il premier ha dichiarato che la sua amministrazione è impegnata a tenere le elezioni generali entro la data programmata, vale a dire il mese di agosto, tuttavia per far sì che l’obiettivo venga raggiunto servono gli sforzi di tutte le parti interessate, oltre che del governo e del Consiglio elettorale. (segue) (Res)