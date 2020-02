Nord Macedonia: ex premier Zaev testimonia in processo d'appello su caso "Monster"

- L'ex primo ministro e leader dell'Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm), Zoran Zaev, ha testimoniato oggi all'udienza sul caso denominato "Monster" presso il tribunale penale di Skopje. Zaev ha testimoniato su richiesta dei genitori dei ragazzi uccisi presso lago di Smilkovo nell'aprile 2012. L'ex premier ha dichiarato ai giornalisti di aver consegnato alla Procura speciale tutto il materiale in possesso del suo partito e di cui ha potuto avere visione. Zaev ha inoltre precisato che l'analisi del materiale rivela che "non esiste una completa continuità" perché le persone impiegate dal ministero dell'Interno non potevano sempre ottenere copie di tale materiale e passarle alla forza politica Sdsm, allora all'opposizione. (segue) (Mas)