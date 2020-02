Torino: smog, fino al 6 febbraio stop ai diesel Euro 4 in 12 Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Permane il livello di semaforo arancione del protocollo anti-smog a Torino e in 11 Comuni della prima cintura: Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Settimo e Venaria. In queste città, in cui i livelli di inquinamento continuano ad essere sopra i valori soglia, fino al 6 febbraio resta dunque attivo il blocco ai veicoli diesel Euro 4. Lo rende noto la Città metropolitana di Torino. Livello verde invece nei territori di Caselle, Chivasso, Leinì, Mappano, Pianezza, Volpiano, Carmagnola, Rivalta di Torino, Vinovo, Chieri e Ivrea. Il forte vento previsto dalla serata di oggi dovrebbe ridurre le concentrazioni degli inquinanti nei prossimi giorni. Il quadro sarà aggiornato giovedì 6 febbraio e se le misure confermeranno le previsioni, potrebbe tornare ad accendersi il semaforo verde. (Rpi)