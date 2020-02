Milano: scuole civiche compiono 20 anni, all’orizzonte un campus unico e l’apertura a nuovi soci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Milano che raggruppa le quattro scuole civiche del capoluogo lombardo - la Paolo Grassi di teatro, la Claudio Abbado di musica, la Luchino Visconti di cinema e l’Altiero Spinelli per interpreti e traduttori - compie vent’anni. Un traguardo festeggiato oggi in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il ministro per i Beni e le Attività culturali Dario Franceschini, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, gli assessori alla Cultura di Comune e Regione, Filippo Del Corno e Stefano Bruno Galli. “È un anniversario importante, che ci ci consente di ragionare su cosa è capitato in questi 20 anni, con l’obiettivo di traguardare verso i prossimi 20”, ha esordito il presidente di Fondazione Milano, Stefano Mirti. Quattro secondo lui le “parole chiave” che devono guidare il futuro dell’ente: “Alta formazione, innovazione, internazionalizzazione e interdisciplinarità”. Questo, salvaguardando sempre il carattere “popolare” delle scuole civiche, che - ha spiegato Mirti - “erogano una formazione considerata eccellente, perché non c’è una barriera di censo”. Come confermano i dati delle domande di iscrizione in crescita, soprattutto dopo che tutti i titoli rilasciati dai corsi di Fondazione Milano sono stati equiparati alle lauree triennali e ai diplomi accademici di primo e secondo livello Afam. Il corso di Arte e tecnologia del cinema e dell’audiovisivo, ad esempio, ha registrato 701 domande di ammissione per 90 posti disponibili; quello di recitazione teatrale ha fatto ancora meglio, con 779 aspiranti a contendersi 14 posti. (segue) (Rem)