Milano: scuole civiche compiono 20 anni, all’orizzonte un campus unico e l’apertura a nuovi soci (2)

- Tre le proposte che Fondazione Milano avanza per proseguire nella strada del successo: la prima è affiancare il percorso per le Olimpiadi 2026 con uno che traghetti il capoluogo lombardo verso le Olimpiadi della Cultura. “Ci piacerebbe - ha spiegato Mirti - immaginare un passaggio di testimone da Matera 2019 a Milano 2026 in cui la Fondazione potrebbe diventare il capofila di una serie di call rivolte a tutte le scuole del mondo, per fare in modo di avere una straordinaria edizione delle Olimpiadi della Cultura”. Fondazione Milano si propone poi di diventare un “Politecnico delle Arti”, con un vero e proprio campus unico dedicato alla formazione dei professionisti dello spettacolo e della comunicazione. Infine il presidente di Fondazione Milano ha lanciato la suggestione dell’apertura a nuovi soci. "Il fatto che la fondazione abbia un unico socio, cioè il Comune di Milano, può essere immaginato in modo diverso, esplorando altre alleanze”, ha suggerito Mirti. Proposte accolte con entusiasmo dal sindaco di Milano. “Io sono più che disponibile ad ascoltare proposte sull’aprire la Fondazione e costruire un nuovo campus. Penso che possa essere molto utile e credo che le possibilità di averlo aumentino aprendo ad altri soci, avendo in testa da un lato il tema delle risorse, dall’altro che se le capacità si uniscono, tutto diventa più facile”, ha detto Sala, osservando poi "l’anomalia” di una fondazione con un socio unico. “Non è detto che la Fondazione debba essere al cento per cento nostra, l’importante è che resti allineata sul percorso di Milano”, ha sottolineato il sindaco, lanciando “la palla nel campo della Fondazione, perché è più probabile che le buone idee vengano da voi che da Palazzo Marino, che può supportarle e approvarle”. (segue) (Rem)