Milano: scuole civiche compiono 20 anni, all’orizzonte un campus unico e l’apertura a nuovi soci (3)

- La Fondazione può contare anche sul supporto del Mibact, come è stato per il raggiungimento dell’equipollenza del titolo, seguito da ministro proprio da Franceschini. “Mi pare che sia una cosa importante che consentirà ancora di più un salto di qualità”, ha detto Franceschini, ribadendo l’impegno del Ministero a investire sulla “creatività contemporanea”, che si concretizza innanzitutto con la nascita della nuova Direzione del Mibact ad essa dedicata. “C’è uno spazio enorme per investire in creatività contemporanea. Per questo nasce una Direzione generale nel Ministero che non c’è mai stata e che si occupa di questo: di moda, design, di tutto il settore creativo, di fotografia e di arte e architettura contemporanee". "Abbiamo investito molto nel patrimonio straordinario che ci hanno lasciato le generazioni che sono venute prima di noi, in beni culturali e in creatività, ora dobbiamo investire sul presente, perché l’Italia è piena di talenti, è piena di giovani bravissimi e bisogna investire e formarli come fanno le Scuole Civiche di Milano. Credo veramente che sia un settore di grande crescita per tutto il Paese”, ha detto Franceschini al termine dell’inaugurazione. (Rem)