Siria: nuova offensiva turca a Idlib contro forze Assad, Erdogan chiede a Mosca di "non interferire"

- E' di sei morti per parte il bilancio della nuova offensiva turca nell'area di Idlib, l'ultimo governatorato della Siria rimasta fuori dal controllo di Damasco. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Ankara, sei cittadini turchi, cinque militari e un civile, sono rimasti uccisi in un attacco delle forze governative nella zona del nord-est siriano. Anche l'esercito regolare siriano ha perso sei uomini sul campo, uccisi dalle forze turche in risposta al precedente attacco governativo. In quest'area, dove Ankara supporta i gruppi ribelli siriani antigovernativi, dal 12 gennaio è in vigore un cessate il fuoco pattuito tra Turchia e Russia, alleata del governo di Bashar al Assad. Secondo i dati dell’agenzia stampa turca “Anadolu”, almeno 1.300 civili hanno perso la vita nell’area dal settembre del 2018, quando Turchia e Russia hanno raggiunto a Sochi un accordo per l’imposizione di una “zona demilitarizzata”. Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, si è rivolto agli interlocutori russi, invitandoli a non intromettersi nella recrudescenza degli scontri a Idlib. (segue) (Res)