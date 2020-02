RPT - Ambiente: Ersaf, nel periodo 2017 - 2018 1200 ettari in più di boschi in Lombardia

- Ripetizione con testo corretto.In Lombardia aumentano i boschi e diminuiscono i cambi di destinazione d'uso delle aree boschive. Nel periodo 2007-2018, la Lombardia ha registrato un'estensione di oltre 1.200 ettari l'anno delle aree boschive. Di contro, nel 2018, le stesse aree a cui è stata cambiata destinazione d'uso sono state di 50 ettari, in calo rispetto agli anni precedenti. Numeri che fanno della Lombardia la terza regione in Italia per estensione boschiva. È quanto emerge dal 12esimo rapporto sullo stato delle foreste in Lombardia, curato da Ersaf e relativo al 2018, presentato oggi nella sede milanese di Federlegno Arredo alla presenza dell'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi, del direttore generale di Federlegno Arredo Sebastiano Cerullo, del presidente di Ersaf Alessandro Fede Pellone e di Andrea Negri, presidente dell'associazione forestale italiana. Con circa 10.000 imprese, 54.000 addetti e nove miliardi di euro di fatturato, come evidenziato da Cerullo, la filiera lombarda del legno è la maggiore d'Italia. L'80 per cento del legno lavorato dalla filiera lombarda è però d'importazione. E seppure nel 2018 gli investimenti nella filiera siano aumentati, Ersaf attesta che il 73 per cento del legno tagliato in loco è destinato a usi energetici. "Possiamo certamente tagliare di più", ha affermato Andrea Negri, presidente di Afi (Associazione Forestale Italiana), associandosi all'analoga richiesta di Cerullo. Nel 2018 è stato tagliato il 18 per cento dell'incremento annuo delle aree boschive e il dato, pari a 600.000 metri cubi in cifra assoluta, è in linea con quelli degli anni precedenti. In Europa solo Cipro ha percentuali di taglio inferiori. (Rem)