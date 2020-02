Ue: domani von der Leyen incontra Conte, focus su temi attualità europea

- Domani la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, incontrerà il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, per parlare di questioni europee di attualità. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, che ha spiegato che non c'è un ordine del giorno preciso della riunione e che verranno affrontati i temi europei in vista del prossimo Consiglio europeo. (Beb)