Sarno (Sa): Robustelli, politica è in impasse da cui si esce solo con confronto

- "La politica è in un'impasse da cui bisogna uscire. Il confronto è alla base della democrazia". Lo ha dichiarato Anna Robustelli, consigliere di opposizione, commentando le ultime vicende amministrative a Sarno (Sa) e lanciando un messaggio alle forze presenti in Consiglio comunale. "Una riflessione - ha fatto sapere Robustelli - nata in particolare, a seguito dell'assise monotematica sul Cofaser". "Sembra che ultimamente la politica sia diventata un rallentatore per le direttrici di sviluppo di cui necessita il nostro territorio, quale l' ambiente, l'occupazione, i tributi - ha aggiunto il consigliere - Direttrici di sviluppo che fanno parte del laboratorio politico a cui, con onore, lavoro attraverso tavoli tematici che hanno riscosso un larghissimo consenso da parte di tutti gli stakeholder. E' opportuno che tutti riescano a catalizzare i propri sforzi per uscire da questa situazione. La nostra Sarno lo merita. Stabiliamo le regole del gioco e rispettiamole tutti. Nel rispetto di ogni parte, la diversità è ricchezza in un sistema democratico. Sono contro il pensiero unico e le nuove forme di imposizione politica. Scegliamo insieme il luogo e il modo per confrontarci", ha concluso Robustelli. (Ren)