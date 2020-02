Governo: Bernini (FI), contraddizioni insanabili, nodi verranno al pettine

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, sostiene che "ci sono tre indizi che fanno la prova delle contraddizioni e dei conseguenti danni che il governo sta arrecando al paese: gli sbarchi di migranti aumentati in un mese del mille per cento rispetto a un anno fa, mentre il memorandum con la Libia è stato confermato con il Pd che lo definisce una vergogna; la guerriglia interna sulla prescrizione la cui soluzione assomiglia molto a un’equazione impossibile; e il Pil che ha registrato il calo trimestrale più forte dal 2013". In una nota la parlamentare azzurra quindi osserva: "Come può pretendere di arrivare a fine legislatura una maggioranza fuori rotta su immigrazione, giustizia ed economia, tre capisaldi dell’azione di governo? Prima i nodi verranno al pettine, e inevitabilmente verranno, meglio sarà per l’Italia". (Com)