Coronavirus: la posizione della Camera di Commercio italiana a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le recenti decisioni prese a livello governativo in Italia potrebbero portare ad una evoluzione negativa dei rapporti bilaterali tra Italia-Cina e tali decisioni potranno avere un impatto sulla vita professionale e personale degli italiani in Cina una volta che la situazione ritornerà alla normalità. Lo ha dichiarato la Camera di Commercio Italiana in Cina (Ccic) in un comunicato diffuso oggi. Nel suo messaggio, iniziato esprimendo solidarietà alla Repubblica Popolare Cinese per il difficile momento che sta attraversando, la Ccic ha espresso il suo apprezzamento per le modalità di gestione dell'emergenza e per la velocità con cui è stata identificata e condivisa la mappa genomica del virus. Questo, secondo Ccic, è stato il punto di partenza per una proficua ed efficiente collaborazione con gli altri paesi nel contenimento della diffusione del virus. (segue) (Cip)