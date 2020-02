Coronavirus: la posizione della Camera di Commercio italiana a Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comunicato prosegue poi sottolineando che la Comunità d'affari italiana in Cina sostiene fortemente il popolo cinese in questo momento mantenendo attivo il presidio delle proprie aziende sul territorio. È una comunità che si è rivelata compatta nel momento dell'emergenza e positiva nella capacità di offrire risposte, con l'obiettivo di un ritorno alle normali attività nel più breve tempo possibile, si legge. La camera ha proposto un'azione di solidarietà attraverso la donazione di materiale sanitario in collaborazione con il governo e le associazioni d'affari e di categoria. La camera ha inoltre sottolineato la sua disponibilità a farsi parte attiva nella comunicazione tra le aziende italiane in Cina e le associazioni di categoria in Italia. (segue) (Cip)