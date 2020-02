Coronavirus: la posizione della Camera di Commercio italiana a Pechino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità d'affari italiana in Cina auspica che a partire del già annunciato ripristino dei collegamenti aerei merci e di quello parziale dei collegamenti aerei civili tra i due paesi, si continui a garantire continuità nella connettività, sia pur con le dovute precauzione sanitarie, sia per il trasporto dei cittadini cinesi bloccati in Italia sia per i movimenti dei cittadini italiani attualmente in Cina e fuori dalla Cina. Il mantenimento del blocco delle comunicazioni, vista l'eccezionalità dell'anno 2020, in cui si celebrano il 50mo anno di relazioni diplomatiche Italia-Cina e l'Anno della Cultura e Turismo fra i due paesi, condurrebbe a ripercussioni negative di lungo periodo. La Ccic spiega inoltre che la comunità d'affari italiana in Cina auspica l'istituzione di un focus diretto con la rete diplomatica consolare per alimentare azioni congiunte e strutturare una corretta comunicazione verso i cittadini italiani e cinesi. Lo scopo è contribuire a fornire una informazione puntuale evitando forme di intolleranza razziale, che abbiamo purtroppo già osservato e di cui, da Italiani in Cina, ci scusiamo con gli amici cinesi, cita il comunicato. (Cip)