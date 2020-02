India: Corte suprema, prossima settimana inizio udienze su discriminazioni donne in luoghi religiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell’India ha annunciato oggi che entro la prossima settimana renderà noto il calendario delle udienze e inizierà ad ascoltare le parti su alcune questioni riguardanti la religione e la parità di genere, la più nota delle quali è quella dell’ingresso delle donne in età fertile al tempio di Ayyappan a Sabarimala, nello Stato del Kerala. Il collegio competente è formato da nove membri: il giudice capo, Sharad Arvind Bobde, e i giudici R. Banumathi, Ashok Bhushan, L. Nageswara Rao, Mohan M. Shantanagoudar, Abdul Mazeer, Sudhash Reddy, Bhushan Ramkrishna Gavai e Surya Kant. Si tratta di un collegio costituzionale allargato, incaricato di esaminare questioni che toccano sia la libertà religiosa che altri diritti e libertà sanciti dalla Costituzione: uguaglianza di fronte alla legge (Articolo 14), libertà di coscienza (articolo 25), diritto all’istruzione (articolo 26). Tra i temi, sette in tutto, ci sono anche quelli dell’ingresso delle donne musulmane nelle moschee, delle donne zoroastriane nei templi del fuoco, delle mutilazioni genitali femminili nella setta ismailita Dawoodi Bohra e dell’esclusione dalla comunità parsi di donne sposate con uomini non parsi. Alle parti il 13 gennaio erano state date tre settimane di tempo per definire tutte le questioni, ma non essendo stato raggiunto un consenso saranno i giudici a delimitare l’ambito. (segue) (Inn)