India: Corte suprema, prossima settimana inizio udienze su discriminazioni donne in luoghi religiosi (2)

- La questione che ha più richiamato l’attenzione finora è quella riguardante il il santuario di Ayyappan, che da secoli attira ogni anno, tra novembre e gennaio, milioni di pellegrini, escludendo però le donne in età riproduttiva, perché la divinità alla quale è dedicato è celibe. I devoti che si recano a Sabarimala devono astenersi dai piaceri per 41 giorni e percorrono un fatico-so cammino sui monti Gathi occidentali. Le donne dai dieci a cinquant’anni sono ammesse solo fino al campo base di Pamba, a cinque chilometri dall’inizio dell’arduo sentiero che porta al santuario. In caso di dubbi, le donne sono sottoposte a controlli di polizia per provare la loro età. (segue) (Inn)