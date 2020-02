Arabia Saudita-Grecia: Mitsotakis, Riad partner strategico per commercio e investimenti

- L'Arabia Saudita è un partner strategico per la Grecia in termini di investimenti e di diversificazione delle attività commerciali di Atene. Lo ha detto il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, durante il suo incontro oggi a Riad con il ministro del Commercio e degli investimenti sauditi, Majid bin Abdullah Al Qasabi. Mitsotakis ha sottolineato che l'Arabia Saudita è un partner strategico in quanto il Regno saudita sta compiendo sforzi significativi per diversificare la sua attività economica. "Riteniamo che la Grecia sia un obiettivo primario per gli investimenti stranieri da parte delle imprese saudite", ha chiarito Mitsotakis ripreso dall'agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Il capo di governo greco ha osservato che il paese ha adesso condizioni migliori per gli investimenti esteri per via di una maggiore stabilità economica e politica. "I gruppi imprenditoriali dell'Arabia Saudita sono già attivi in Grecia e sono abbastanza soddisfatti degli investimenti che hanno fatto. Quello che vorrei notare è che la Grecia crescerà in modo significativo nei prossimi anni e quindi quanto prima gli investimenti saranno fatti meglio sarà per gli investitori”, ha aggiunto il premier di Atene che ha anche invitato Al Qasabi a recarsi in visita a breve in Grecia. Da parte sua, il ministro del Commercio saudita ha sottolineato che dopo anni di “incertezza” in Grecia per via della crisi economica, che hanno avuto “un impatto negativo sull'imprenditoria e sugli investimenti, non solo dalla parte dell'Arabia Saudita ma anche da altri paesi", adesso ci sono “segnali di speranza” per la sua ripresa economica. (segue) (Gra)