Arabia Saudita-Grecia: Mitsotakis, Riad partner strategico per commercio e investimenti (2)

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha iniziato una visita in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti. Lo scopo della visita, come reso noto dal governo ellenico, è quello di attrarre investimenti, espandere la cooperazione economica e quella nella regione, al fine di consolidare la pace e la stabilità. Nella delegazione di Mitostakis, presente anche il ministro dello Sviluppo economico Adonis Georgiades. Con i viaggio in Arabia Saudita e Emirati, Mitsotakis chiude il giro di visite internazionali per attirare investimenti: secondo il governo di Atene, sono già evidenti i risultati di queste iniziative nell'immagine della Grecia presso i mercati esteri e gli investitori stranieri. (Gra)