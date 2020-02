Nord Macedonia: team governativo riunito oggi su testo legge Procura

- E' stata fissata per la giornata di oggi una riunione del gruppo di lavoro del governo macedone incaricato della stesura della nuova legge sulla Procura nazionale. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la squadra è composta da deputati del parlamento ed esperti in materia legislativa. Secondo quanto annunciato in precedenza dal primo ministro ad interim della Macedonia del Nord, Oliver Spasovski, la bozza potrebbe essere presentata in parlamento già nei prossimi giorni. Il capo del governo di transizione, creato in vista del voto anticipato di aprile, ha invitato tutti i partiti politici del paese a lavorare insieme con il governo per questa importante riforma per il percorso europeo del paese. (segue) (Mas)