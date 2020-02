Ue-Armenia: telefonata tra Michel e premier Pashinyan, focus su cooperazione

- Il processo di riforma in corso in Armenia e il futuro della cooperazione bilaterale tra Erevan e Bruxelles. Questi gli argomenti che sono stati discussi durante una telefonata organizzata oggi tra il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il premier del paese caucasico, Nikol Pashinyan. Stando alle informazioni diffuse, le parti hanno discusso lo stato attuale e il futuro dei rapporti e della cooperazione bilaterale soprattutto in ambito commerciale. In aggiunta, Michel ha ribadito quanto sia importante per l’Unione europea che le autorità di Erevan continuino il processo di riforma in corso nel paese in vista del vertice del partenariato orientale che si terrà a giugno a Bruxelles. (Beb)