Sahel: agenzie Onu, milioni di persone soffrono la fame a causa di insicurezza e shock climatici

- Il numero di persone afflitte da una grave mancanza di cibo e opportunità di sostentamento vitale nel Sahel centrale è aumentato nell’ultimo anno a causa della crescente insicurezza e degli shock climatici. Lo denunciano oggi in un comunicato congiunto l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) e il Programma alimentare mondiale (Pam), secondo cui la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare a meno che la comunità internazionale non agisca ora. “Nonostante una produzione agricola complessivamente soddisfacente, 3,3 milioni di persone hanno bisogno di assistenza immediata nel Sahel centrale, secondo le ultime analisi di sicurezza alimentare”, si legge nella nota, in cui gli esperti prevedono che quasi 4,8 milioni di persone nel Sahel centrale saranno a rischio di insicurezza alimentare durante la stagione magra (giugno-agosto) se non verranno intraprese urgentemente azioni appropriate. “L'escalation senza precedenti dei bisogni umanitari nel Sahel centrale è un fattore importante per la situazione allarmante che l'intera regione dell'Africa occidentale sta affrontando nel 2020, dove il numero di persone a rischio di insicurezza alimentare potrebbe salire fino a un totale di 14,4 milioni, un livello che non è stato raggiunto dal 2012”, mettono in guardia le agenzie Onu. (segue) (Com)