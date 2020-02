Sahel: agenzie Onu, milioni di persone soffrono la fame a causa di insicurezza e shock climatici (2)

- Grande preoccupazione, in particolare, si riscontra in Burkina Faso, Mali e Niger, dove il conflitto e il suo impatto sulle comunità sono diventati la causa principale dell'insicurezza alimentare. “I tre paesi stanno registrando un aumento del numero di violenze, inclusi attacchi di gruppi armati e conflitti fra comunità che spesso portano a movimenti della popolazione. In Burkina Faso, in particolare, la situazione è allarmante. Il numero di sfollati interni (Idp) è ora sei volte superiore rispetto al gennaio 2019, essendo passato da 90 mila a 560.033 a dicembre 2019. Ciò dimostra quanto velocemente e in modo massiccio la situazione si sia deteriorata nel 2019”, prosegue il documento. “Stiamo assistendo a un aumento sbalorditivo della fame nel Sahel centrale. Il numero di persone insicure dal punto di vista alimentare è raddoppiato dopo il periodo del raccolto, quando sarebbe dovuto calare. A meno che non agiamo ora, un'intera generazione è a rischio”, ha affermato Chris Nikoi, direttore regionale del Pam in Africa occidentale e centrale. (segue) (Com)