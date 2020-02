Sahel: agenzie Onu, milioni di persone soffrono la fame a causa di insicurezza e shock climatici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento climatico sta inoltre sconvolgendo mezzi di sussistenza già fragili. “Ci sono già partenze anticipate di mandrie di transumanza. Questa situazione è aggravata da conflitti armati e di comunità, furti e brigantaggio, che interrompono la mobilità delle mandrie di animali, l'accesso al foraggio e alle risorse idriche. (Questo) porta anche a una concentrazione di animali in alcune aree più sicure, con il rischio di aggravare i conflitti tra agricoltori e pastori. Nel complesso – prosegue la nota – la crescente vulnerabilità delle popolazioni rurali, l'insicurezza e il conflitto sulle risorse stanno interrompendo la coesione sociale tra le comunità, portando a un peggioramento a lungo termine della crisi nel Sahel. Pertanto, l'assistenza immediata per rispondere ai bisogni urgenti deve essere accompagnata da investimenti sostanziali nei mezzi di sussistenza e nei servizi sociali rurali, al fine di rafforzare la coesione sociale e fornire le basi per la pace nella regione”. (segue) (Com)