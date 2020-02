Sahel: agenzie Onu, milioni di persone soffrono la fame a causa di insicurezza e shock climatici (4)

- Secondo Robert Guei, coordinatore regionale della Fao per l’Africa occidentale, “a meno che non affrontiamo queste crisi alla radice, milioni di pastori e agro-pastori vulnerabili continueranno a richiedere assistenza urgente ogni anno, come era nel 2019 e come sarà nel 2020”. Grazie agli sforzi collettivi nella fornitura di servizi preventivi e curativi essenziali, i risultati delle indagini nutrizionali nazionali del 2019 nel Sahel non mostrano un immediato declino dello stato nutrizionale dei bambini. Tuttavia, la situazione rimane fragile con un tasso di malnutrizione acuta globale che è ancora al di sopra o vicino alla “soglia grave” dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Niger (10,9 per cento) e Mali (9,4 per cento). La situazione è particolarmente preoccupante nel nord del Burkina Faso, dove l'insicurezza diffusa sta ostacolando in modo significativo la prevenzione e il trattamento della malnutrizione acuta tra madri e bambini piccoli. Le rapide valutazioni nutrizionali condotte nei comuni con un alto numero di sfollati interni mostrano un forte deterioramento dello stato nutrizionale tra i bambini sotto i cinque anni. Sono in corso analisi più approfondite che coinvolgono partner istituzionali e operativi per identificare le aree più a rischio, prosegue la nota. (segue) (Com)