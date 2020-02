Sahel: agenzie Onu, milioni di persone soffrono la fame a causa di insicurezza e shock climatici (5)

- Inoltre, denunciano le agenzie Onu, l'insicurezza alimentare delle famiglie, aggravata dallo sfollamento della popolazione, dall'accesso limitato ai servizi sanitari e dall'acqua potabile, nonché la scarsa conoscenza delle pratiche ottimali di alimentazione dei bambini avrà un grave impatto sullo stato nutrizionale dei bambini piccoli e sulle capacità delle comunità di rimbalzare indietro, se non verrà fatto nulla per proteggere lo stato nutrizionale dei bambini piccoli e prevenire la malnutrizione acuta potenzialmente letale. In questo senso, approcci integrati per la prevenzione e la cura della malnutrizione acuta devono essere immediatamente implementati su vasta scala nelle aree più colpite. “Il conflitto nel Sahel centrale è una crisi a cascata che attraversa tutta la regione, mettendo a rischio un'intera generazione di bambini. Centinaia di migliaia di bambini sono privati dell'istruzione, vulnerabili allo sfruttamento e a rischio di malnutrizione. Bambini e giovani continuano a pagare il prezzo più alto per una crisi che non stanno causando. Dobbiamo agire ora con i partner per evitare una tragedia”, ha affermato Marie-Pierre Poirier, direttore regionale dell'Unicef. (Com)