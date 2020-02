Energia: Ucraina, a gennaio transito di gas da Russia verso Europa a 2,55 miliardi di metri cubici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel gennaio 2020, il transito di gas naturale dalla Russia all’Europa attraverso l’Ucraina è stato di 2,55 miliardi di metri cubici. Lo ha reso noto il presidente dell’operatore del sistema di trasmissione del gas dell’Ucraina, Serhiy Makogon, ripreso dall’emittente “112”. I servizi di transito per il mese di gennaio sono stati pagati per 5,52 miliardi di metri cubici, il che vuol dire che il sistema è stato impiegato solo al 46 per cento, ha rilevato Makogon. Il presidente dell’operatore del sistema di trasmissione ha ricordato come l’infrastruttura ucraina per lo stoccaggio sotterraneo del gas possa essere interessante per partner internazionali come Polonia, Moldova, Romania e Ungheria. (Res)