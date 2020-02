Cultura: Franceschini, domenica al museo ogni mese è una festa per famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Beni e le attività culturali, Dario Franceschini, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico delle scuole civiche di Fondazione Milano, ha commentato il successo della domenica al museo di ieri: “Ogni mese è una festa di famiglie, non solo turisti, ma anche cittadini, che vanno a scoprire i musei della propria città. Quando ci si avvicina alla cultura, è davvero un fatto importante per tutti”. L’iniziativa ieri a Milano ha fatto registrare 21.582 ingressi ai musei, 4.336 al Castello Sforzesco, 870 alla Galleria d’Arte Moderna, 4.433 al Museo del 900 e 3.267 a quello di Storia Naturale.(Rem)