Lega: Salvini, il 14 febbraio in 1.000 piazze per tesseramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati economici usciti sul nostro Paese "sono disastrosi". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook. "La Lega è vicina ai lavoratori, puntiamo sul settore terziario", ha aggiunto per poi spiegare che tra i temi cari al Carroccio ci sono "la lotta alla droga e la cura di malattie psichiatriche gravi", "due temi scomodi per la politica, intere famiglie abbandonate, noi non molliamo", ha promesso. Infine Salvini ha annunciato: "Saremo in 1.000 piazze italiane il 14 febbraio per promuovere la tessera per iscriversi al nostro partito che costerà 14 euro". (Rin)