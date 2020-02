Abruzzo: Febbo, riapertura Palazzo Portoghesi tra le priorità

- E' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) di mercoledì scorso 29 gennaio il bando relativo alla vendita dell'immobile sito in Sulmona (ex sede della formazione professionale) i cui proventi saranno interamente vincolati alla ristrutturazione di Palazzo Portoghesi che ospitava l'Agenzia di promozione culturale, chiuso a seguito della verifica di vulnerabilità statica e sismica. A comunicarlo è stato l'assessore alla Cultura della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, secondo cui "questo governo regionale lavora in maniera spedita affinché Palazzo Portoghesi di Sulmona torni ad essere, in tempi ragionevoli, sede dell'Agenzia Culturale attraverso la piena agibilità degli spazi culturali che contava una presenza costante di migliaia di utenti tra studenti, ricercatori, studiosi e associazioni". "Come già dichiarato - ha proseguito Febbo - la città di Sulmona rappresenta un ruolo fondamentale per le politiche culturali che la Regione Abruzzo intende sviluppare e promuovere e palazzo Portoghesi riveste, in questo scenario, un punto strategico. Infatti, lo storico palazzo Portoghesi deve tornare al più presto ad essere funzionale per la sistemazione dell'Agenzia di promozione culturale (Apc), dell'annessa Biblioteca regionale e del Centro regionale Beni culturali di Sulmona. Personalmente sono ben informato di quanto Palazzo Portoghesi rappresenti per la Città di Sulmona un presidio territoriale indispensabile e fondamentale di cultura, di storia, di tradizione e di socialità". (segue) (Ren)