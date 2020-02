Abruzzo: Febbo, riapertura Palazzo Portoghesi tra le priorità (2)

- "Dalla vendita dell'immobile che ospitava la formazione professionale - ha aggiunto Febbo - la Regione punta a ricavare circa 550 mila euro per poi far partire immediatamente i lavori programmati. Oggi, in attesa di riaprire gli spazi e gli uffici presso palazzo Portoghesi, la Regione Abruzzo è impegnata nel portare avanti i progetti di promozione culturale già pianificati per la città di Sulmona. La settimana prossima saremo presenti alla Bit di Milano con uno spazio dedicato ed esclusivo alla 'Madonna che Scappa' nell'ambito dell'offerta turistica sulla Settimana Santa in Abruzzo promuovendo i punti di interesse ed i luoghi turistici di tutta la Valle Peligna", ha concluso l'assessore abruzzese. (Ren)