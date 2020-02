Suppletive: Meloni, Leo figura che si contrappone a Gualtieri, ministro delle tasse

- Il candidato del centrodestra per le elezioni suppletive del collegio Roma 1, Maurizio Leo, è una figura "da contrapporre a un ministro tassatore, ministro di un governo che ha inventato i modi più incredibili per tassare la gente". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in occasione della presentazione di Leo a Roma in riferimento allo sfidante del centrosinistra, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. (Rer)