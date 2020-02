Ue: Eurostat, nel 2018 viaggi in Cina pari a 2 per cento totale, Italia prima meta per turismo cinese

- Nel 2018, tra i cittadini europei la Cina è stata l'undicesima destinazione più popolare al di fuori dai confini dell'Unione europea, rappresentando il 2 per cento del totale dei viaggi extra Ue fatti durante l'anno. Per quanto riguarda il turismo cinese nell'Ue, l'Italia è stata la prima meta scelta, con 5,3 milioni di notti registrate negli hotel e nelle strutture ricettive della penisola. Lo si apprende da Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue, che ha attestato, in base ai suoi dati, che i residenti di 27 Stati membri dell'Ue hanno effettuato 1,75 milioni di viaggi in Cina. Il numero di viaggi dall'Ue alla Cina, però, ha un andamento non costante e varia notevolmente da un anno all'altro. Ad esempio, nel 2018 è aumentato di oltre un terzo (+36 per cento) rispetto all'anno precedente; nel 2017 è diminuito di un quinto (-21 per cento) e nel 2016 è aumentato della metà (+50 per cento). (segue) (Beb)