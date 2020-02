Ue: Eurostat, nel 2018 viaggi in Cina pari a 2 per cento totale, Italia prima meta per turismo cinese (2)

- Circa la metà (48 per cento) dei viaggi nel 2018 è stata effettuata a fini professionali. Il resto è stato fatto per motivi personali, principalmente per le vacanze (35 per cento del totale) o per visitare amici e parenti (15 per cento). La metà (50 per cento) dei viaggi professionali dall'Ue alla Cina nel 2018 ha avuto una durata dai 4 ai 7 giorni. Dei viaggi di vacanza circa un terzo (31 per cento) è durato dai 4 ai 7 giorni, un terzo (31 per cento) dagli 8 ai 14 giorni e un terzo (34 per cento) dai 15 ai 28 giorni. Le visite ad amici e parenti tendevano ad essere più lunghe, con il 45 per cento della durata di 2-4 settimane (15-28 giorni) e il 23 per cento della durata di 1-2 settimane (8-15 giorni). Nel 2018, quasi la metà (47 per cento) dei viaggi ha avuto luogo nei quattro mesi da febbraio a maggio, in particolare marzo e aprile sono stati i mesi con il maggior numero di viaggi, ciascuno con il 14 per cento del totale dell'anno. (segue) (Beb)