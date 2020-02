Ue: Eurostat, nel 2018 viaggi in Cina pari a 2 per cento totale, Italia prima meta per turismo cinese (3)

Bruxelles , 03 feb 13:14 - (Agenzia Nova) - Per quanto riguarda il turismo proveniente dalla Cina nell'Unione europea, nel 2018, gli hotel e le altre strutture ricettive in tutta l'Ue hanno registrato quasi 22 milioni di notti trascorse da turisti provenienti dalla Cina, pari al 7 per cento in più rispetto al 2017. Questo dato è stato di quasi cinque volte superiore a quello registrato dieci anni prima. Nel 2018, le principali destinazioni dei turisti cinesi all'interno dell'Ue erano Italia (5,3 milioni di notti), Francia (4 milioni di notti), Germania (3 milioni di notti) e Spagna (2,5 milioni di notti). (Beb)