Coronavirus: Bulgaria, due cittadini rimpatriati risultati negativi a primi test

- I due cittadini bulgari rimpatriati da Wuhan sono risultati negativi al Coronavirus. Lo hanno riferito le autorità sanitarie di Sofia, secondo cui i due giovani sono in buone condizioni di salute e sono stati messi in quarantena. Inoltre le due persone saranno mantenute sotto osservazione per 14 giorni. Il test sul Coronavirus sarà inoltre ripetuto tra una settimana. I due bulgari sono arrivati ieri in Europa nella località di Istres, nel sud della Francia, a bordo di un volo francese, prima di essere riportati in patria.(Bus)