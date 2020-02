Ricerca: Zingaretti, incontro con ambasciatore Cina occasione per rilanciare collaborazione

- "L'incontro con l'ambasciatore cinese è stata anche l'occasione per rilanciare lo scambio di relazioni in campo scientifico e della ricerca". Lo ha detto il governatore Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro in Regione Lazio, avuto con l'ambasciatore cinese in Italia, Li Junhua, e le tre ricercatrici dello Spallanzani, che hanno isolato il coronavirus. "Noi siamo molto orgogliosi che sia stato un team medico e scientifico, che opera nella nostra Regione e composto, inoltre, da donne, a raggiungere questo obiettivo - ha aggiunto Zingaretti - . L'incontro con l'ambasciatore cinese è stata anche l'occasione per rilanciare lo scambio di relazioni in campo scientifico e della ricerca. La visita dell'ambasciatore è stata importante nell'immediato per dare - ha concluso il governatore - un segnale utile a tutti, ma anche l'inizio di una più stretta collaborazione nel campo medico".(Rer)