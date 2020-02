Coronavirus: ambasciatore cinese, piena fiducia in vittoria contro epidemia, grazie a Spallanzani e governo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese ha piena fiducia nella vittoria contro il coronavirus. "Con il presidente Zingaretti è stato un incontro molto proficuo. Si è trattato di una riunione sulla cooperazione tra Cina e Italia per la lotta contro questo virus". Lo ha detto l'ambasciatore cinese in Italia, Li Junhua, al termine dell'incontro con il governatore, Nicola Zingaretti, in Regione Lazio. "Vogliamo ringraziare per il sostegno il governo e il popolo italiano che ci stanno aiutando per vincere questa guerra contro il Coronavirus - ha aggiunto l'ambasciatore - . Il governo cinese ha piena fiducia nella vittoria contro questa epidemia e ringraziamo sinceramente per tutto il suo impegno l'ospedale Spallanzani che sta curando in maniera ottimale i nostri pazienti". All'incontro hanno partecipato anche le tre ricercatrici dell'Istituto nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti, che hanno isolato il virus responsabile dell'infezione da Coronavirus.(Rer)