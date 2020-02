Giustizia: Salvini, Conte oltre a insulti trovi tempo per riforma codice penale

- Il leader della Lega, Matteo Salvini ha auspicato che il governo "spieghi quanto durano i processi e quanto siamo innocenti o tutti colpevoli". Il senatore del Carroccio lo ha detto in una diretta Facebook. "La Lega è a disposizione di tutti, maggioranza e opposizione, di chi vuole lavorare seriamente affinché i processi abbiamo un inizio e una fine", ha aggiunto per poi spiegare che l'intesa con il Movimento cinque stelle è ormai "un accordo che si è perso". Salvini ha poi continuato: "Speriamo che il signor Conte al di là degli insulti nei confronti della Lega e miei, riesca ad avere tempo per la riforma del codice penale". (Rin)