Suppletive: Aubert (FI), grande entusiasmo per candidatura Maurizio Leo

- "Grande entusiasmo per il candidato del centrodestra unito Maurizio Leo. La competenza e il merito elevati a sistema di scelta". Lo dichiara in una nota Luca Aubert, coordinatore di Forza Italia per il municipio I di Roma, in riferimento alla presentazione di Leo per le elezioni suppletive nella Capitale. "Finalmente per i cittadini del centro storico di Roma, una persona che sa di cosa si parla in riferimento di tasse ed economia", conclude. (Com)